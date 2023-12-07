Андреас Заглис: «Когда мы сможем допустить какое-то участие российской сборной, начальной точкой должны стать молодежные команды»

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис во время ежегодной пресс-конференции, поствященной итогам прошедшего года и планам на следующий, ответил на вопрос о возможном возвращении сборных России на международную арену.

«Должен сказать, что у нас частые и плодотворные переговоры с президентом РФБ Андреем Кириленко. Он также является членом нашего Центрального бюро.

Первая часть ответа заключается в том, что, как вы видите, вопрос участия нейтральных атлетов прорабатывался многими федерациями. Однако для нас это не имеет смысла, потому что у нас командный вид спорта.

Мы знаем, что скоро Международный олимпийский комитет примет решение относительно атлетов с российским и белорусским паспортом, могут ли они участвовать в Олимпиаде в Париже. Многие федерации запросили от МОК это решение. Некоторые из спортсменов участвовали в индивидуальных видах спорта как AIN, то есть нейтральные атлеты, как теперь обозначается. Но по определению не существует национальной нейтральной команды — и это представляет для нас, как для вида спорта, самую большую трудность в поиске решения, прежде всего для молодых игроков. В наших обсуждениях с РФБ это — основная проблема, потому что, как известно, федерация открывает молодежные центры по всей стране, продолжает развиваться.

С нашей стороны нет никаких ограничений для игроков, они могут играть на клубном уровне. Например, Швед играет в Китае.

Это правда, что у нас есть голоса, требующие полного исключения, но есть столько же или больше голосов, спрашивающих, почему, например, российский теннисист не может выйти в финал Открытого чемпионата Австралии и выиграть миллион долларов призовых, а Вадеева не может играть за сборную России.

В большей степени наша забота — это молодежь, молодежные национальные команды. Мы внимательно следим за ситуацией в футболе в последнее время.

Я верю, что когда-то — я не знаю, когда, — но когда у нас появится возможность соблюсти принципы ФИБА и наши ценности, и когда мы сможем допустить какое-то участие российской сборной, начальной точкой должны стать — по моему личному мнению, сейчас говорю как Андреас, — молодежные команды. Потому что мы знаем, что для юных игроков означает не играть на международном уровне», — передает слова Заглиса «Перехват».