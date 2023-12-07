Андреас Заглис: «Когда мы сможем допустить какое-то участие российской сборной, начальной точкой должны стать молодежные команды»

Теги сборная России сборная России жен ФИБА РФБ Андрей Кириленко Андреас Заглис Баскетбол

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис во время ежегодной пресс-конференции, поствященной итогам прошедшего года и планам на следующий, ответил на вопрос о возможном возвращении сборных России на международную арену.

«Должен сказать, что у нас частые и плодотворные переговоры с президентом РФБ Андреем Кириленко. Он также является членом нашего Центрального бюро.

Первая часть ответа заключается в том, что, как вы видите, вопрос участия нейтральных атлетов прорабатывался многими федерациями. Однако для нас это не имеет смысла, потому что у нас командный вид спорта.

Мы знаем, что скоро Международный олимпийский комитет примет решение относительно атлетов с российским и белорусским паспортом, могут ли они участвовать в Олимпиаде в Париже. Многие федерации запросили от МОК это решение. Некоторые из спортсменов участвовали в индивидуальных видах спорта как AIN, то есть нейтральные атлеты, как теперь обозначается. Но по определению не существует национальной нейтральной команды — и это представляет для нас, как для вида спорта, самую большую трудность в поиске решения, прежде всего для молодых игроков. В наших обсуждениях с РФБ это — основная проблема, потому что, как известно, федерация открывает молодежные центры по всей стране, продолжает развиваться.

С нашей стороны нет никаких ограничений для игроков, они могут играть на клубном уровне. Например, Швед играет в Китае.

Это правда, что у нас есть голоса, требующие полного исключения, но есть столько же или больше голосов, спрашивающих, почему, например, российский теннисист не может выйти в финал Открытого чемпионата Австралии и выиграть миллион долларов призовых, а Вадеева не может играть за сборную России.

В большей степени наша забота — это молодежь, молодежные национальные команды. Мы внимательно следим за ситуацией в футболе в последнее время.

Я верю, что когда-то — я не знаю, когда, — но когда у нас появится возможность соблюсти принципы ФИБА и наши ценности, и когда мы сможем допустить какое-то участие российской сборной, начальной точкой должны стать — по моему личному мнению, сейчас говорю как Андреас, — молодежные команды. Потому что мы знаем, что для юных игроков означает не играть на международном уровне», — передает слова Заглиса «Перехват».

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