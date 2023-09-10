Генсек ФИБА Андреас Заглис о натурализации игроков: «Мы не пойдем в этом направлении, как это сделала ФИФА»

Теги ФИБА Андреас Заглис Баскетбол

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис заявил, что в ближайшем будущем процесс натурализации иностранцев не будет упрощен.

«Мы не пойдем в этом направлении, как это сделала ФИФА. У нас есть два-три рынка, которые производят больше всего игроков. И если мы это сделаем, то это приведет к тому, что национальные команды будут иметь очень мало или вообще не будут иметь отношения к уровню баскетбола своей страны.

В каждой команде будет только один натурализованный игрок, и критерии будут четкими. Многие федерации, когда у них появляется повод, хотят изменить правило, но пока никто не предложил ничего лучше, чем это. Мы придерживаемся этого правила, и я знаю, что должен действовать очень осторожно, иначе откроется ящик Пандоры», – сказал Заглис.

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1 комментарий

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BVV
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