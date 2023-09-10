ФИБА признала, что цены на билеты на Филиппинах были завышенными: «Мы должны пересмотреть свои решения для достижения успеха в будущем»

Теги ФИБА сборная Филиппин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андреас Загклис Баскетбол

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис признал, что организаторы допустили ошибку при формировании цен на матчи чемпионата мира-2023.

«Цены на билеты определялись местными инстанциями, но рассматривались ФИБА, так что мы тоже за это ответственны. По некоторым категориям процесс не был успешным, это я могу сказать. Это один из основных моментов, над которым мы будем думать.

Я несколько раз был на стадионе, где четвертый и пятый ярусы были заполнены, первый ярус был заполнен, а второй и третий – нет. Вот где сразу видно влияние ценообразования. И это происходило несколько раз, поэтому, наверное, можно сказать, что цены на втором и третьем ярусах были выше, чем это было бы приемлемо для рынка.

При этом, когда играет местная сборная, трудно заполнить и другую площадку, где в это же время играют другие команды. Потому что те, кто не находится в зале, будут смотреть свою сборную по телевизору или на телефоне. Действительно, нам хотелось бы, чтобы здесь, в Маниле, посещаемость была немного выше. В целом, мы довольны тем, как все прошло.

Но да, некоторые ценовые категории, по нашему мнению, не были правильными до начала турнира, и мы должны пересмотреть их для достижения успеха в будущем», – сказал Загклис.

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1 комментарий

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aalto
это все потому что сборной беларуссии не было)))
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