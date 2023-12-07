Виктор Павленко: «Отпросился на работе, чтобы сыграть в Кубке России»

Баскетбольный блогер и экс-капитан МБА Виктор Павленко в эфире тележурнала «Вид сверху» рассказал, что ему пришлось договариваться с руководством клуба, чтобы сыграть за «Московский» в Кубке России против «Нижнего Новгорода».

«Я отпросился у руководства МБА на игру за «Московский». В принципе, на каждый матч по любителям приходится отпрашиваться, бывает, что сразу после игр лечу в «Баскет Холл Москва».

Так было на предыдущей стадии против ЦСКА-2 — оставалось три минуты до конца встречи, а мне уже пришлось уехать, чтобы успеть в предматчевую студию. После матча поеду тренировать команду МБА 3×3, ведь игра теперь — это хобби, а работать продолжать нужно», – рассказал Павленко.