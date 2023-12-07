Сергей Кущенко: «МБА проделала колоссальную работу по всем направлениям»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что в этом сезоне соперники относятся к МБА как к реальной силе, а также отметил стремительное развитие московского клуба за пределами площадки.

«В прошлом сезоне у МБА получился ярчайший вход в лигу, шикарные победы, попадание в плей-офф из шестерки. Для новичка — просто космос! Именно поэтому сейчас к команде относятся совсем по-другому, разбирают на части. Мы не считаем, что этот сезон у МБА провальный. Просто уже другой настрой у соперников. И нужно ценить то, как к клубу относятся — не как к новичку, а как к реальной силе.

У клуба есть все — в этом сезоне я в первый раз на домашней игре, и вижу, какая работа проделана по всем направлениям. Все, о чем говорилось с МБА, все реализовано — феноменально оформленный зал, хорошая атмосфера, один из лучших в лиге календарей, космическая тема. Москвичи уже нашли своего болельщика и продолжают работу в этом направлении.

Клуб прислушивается к рекомендациям лиги и сам придумывает много всего. Мы видим развитие — даже можно сказать, что оно идет быстрее, чем мы ожидали. Отдельная благодарность правительству Москвы, департаменту спорта, компаниям которые поддерживают клуб. Это отличная инвестиция в развитие, которые отмечают все и отдельно лига. Считаю, что клуб зашел в лигу по-серьезному и надолго», – сказал Кущенко.