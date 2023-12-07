Миленко Богичевич: «С чем связано то, что мы чаще побеждаем на выезде? Наверное, дело в характере»

Теги Автодор Единая лига ВТБ МБА Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич после матча с МБА (80:77) отметил, что его команда чаще побеждает в гостях благодаря своему характеру.

«Хочу поблагодарить свою команду за игру, сегодня показали характер и забрали абсолютно заслуженную победу. Если посмотреть на статистику, то мы сделали 10 перехватов, чаще забирали подбор, так что счет по игре.

С чем связано то, что мы чаще побеждаем на выезде? Честно говоря, я сам не знаю, как это объяснить! Наверное, дело в характере, который мы показываем в гостях», – сказал Богичевич.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий