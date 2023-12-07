Миленко Богичевич: «С чем связано то, что мы чаще побеждаем на выезде? Наверное, дело в характере»

Главный тренер « » Миленко Богичевич после матча с (80:77) отметил, что его команда чаще побеждает в гостях благодаря своему характеру.

«Хочу поблагодарить свою команду за игру, сегодня показали характер и забрали абсолютно заслуженную победу. Если посмотреть на статистику, то мы сделали 10 перехватов, чаще забирали подбор, так что счет по игре.

С чем связано то, что мы чаще побеждаем на выезде? Честно говоря, я сам не знаю, как это объяснить! Наверное, дело в характере, который мы показываем в гостях», – сказал Богичевич.