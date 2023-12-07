Василий Карасев: «Если не будем работать с первой минуты, не выиграем ни одного матча»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал домашнее поражение от « » (77:80).

«После поражения в Перми начинать так встречу мы просто не имеем права. Все равно пытались где-то найти легкие пути. Возможно, кто-то думал, что после первой игры в Саратове сегодня будет очень просто, но мы увидели, что как минимум в начале матча «Автодор» больше хотел выиграть.

Если не будем работать с первой минуты, не выиграем ни одного матча. КПД концовок у нас пока что просто отвратительный, нужно входить в них с заделом. Пока что это не получается», – сказал Карасев.