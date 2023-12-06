Александр Хоменко: «Автодор» очень опасен на выезде»

Теги Автодор Единая лига ВТБ МБА Александр Хоменко Баскетбол

Разыгрывающий МБА Александр Хоменко оценил уровень «Автодора», с которым столичная команда сыграет в очередном матче Лиги ВТБ.

«Для начала, хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что выбрали меня игроком месяца в ноябре. Всегда приятно получать такое признание зрителей, но в первую очередь я хочу приносить пользу команде и помогать ей добиваться успеха.

Что касается матча, то «Автодор» на выезде очень опасен – саратовцы выиграли большинство своих матчей именно в гостях. У команды очень качественные игроки, завтрашняя игра точно будет сложнее, чем встреча первого круга», – заявил Хоменко.

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