Монти Уильямс после 18-го поражения подряд: «Вопрос в уважении к самому себе, когда отрабатываешь в обороне и не позволяешь сопернику просто проходить под кольцо»

Теги Детройт Мемфис НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Детройт» на своем паркете уступил «Мемфису» – 102:116.

Главный тренер «Пистонс» Монти Уильямс после 18 поражения подряд отметил недостаток старания на своей половине площадки.

«Вопрос в уважении к самому себе, когда отрабатываешь в обороне и не позволяешь сопернику просто проходить под кольцо. Мне пришлось взять тайм-аут, потому что вели в счете, а Бэйн три раза подряд набирал очки в «краске».

Дело не в тактических схемах или том, попадаешь ты в кольцо или нет. Это просто способность вернуться и приложить усилия в обороне», – заявил Уильямс.

Это самая длинная серия поражений в одном сезоне в истории организации и вторая по продолжительности после 21 игры с конца сезона-1979/80 и начала 1980/81.

Впереди у «Пистонс» «Орландо», а на следующей неделе «Индиана», дважды «Филадельфия», а затем «Милуоки».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий