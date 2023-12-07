Монти Уильямс после 18-го поражения подряд: «Вопрос в уважении к самому себе, когда отрабатываешь в обороне и не позволяешь сопернику просто проходить под кольцо»

« » на своем паркете уступил « » – 102:116.

Главный тренер «Пистонс» после 18 поражения подряд отметил недостаток старания на своей половине площадки.

«Вопрос в уважении к самому себе, когда отрабатываешь в обороне и не позволяешь сопернику просто проходить под кольцо. Мне пришлось взять тайм-аут, потому что вели в счете, а Бэйн три раза подряд набирал очки в «краске».

Дело не в тактических схемах или том, попадаешь ты в кольцо или нет. Это просто способность вернуться и приложить усилия в обороне», – заявил Уильямс.

Это самая длинная серия поражений в одном сезоне в истории организации и вторая по продолжительности после 21 игры с конца сезона-1979/80 и начала 1980/81.

Впереди у «Пистонс» «Орландо», а на следующей неделе «Индиана», дважды «Филадельфия», а затем «Милуоки».