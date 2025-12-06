Лука Дончич вылетел в США после пропуска двух матчей «Лейкерс»
Лука Дончич вернется в расположение «Лейкерс» в ближайшее время.
Словенский портал 24ur сообщил, что разыгрывающего «Лейкерс» Луку Дончича заметили в аэропорту Любляны. Дончич вылетел в США на частном самолете.
Защитник пропустил 2 матча команды, предположительно, из-за рождения второго ребенка.
Без него «Лейкерс» обыграли «Торонто» и крупно уступили «Бостону». Ранее главный тренер Джей Джей Редик рассказал, что Дончич может принять участие в игре с «Филадельфией».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 24ur
