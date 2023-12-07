Десмонд Бэйн набрал рекордные в карьере 49 очков, «Мемфис» нанес «Детройту» 18-е поражение подряд

Теги Детройт Мемфис НБА Баскетбол - видео Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» на выезде нанес «Детройту» 18-е поражение подряд – 116:102.

Атакующий защитник «Гриззлис» Десмонд Бэйн набрал рекордные в карьере 49 очков, а также отметился 8 результативными передачами, 6 подборами, 2 блок-шотами и перехватом (3 потери). Ранее ему покорялась лишь отметка в 38 очков (24 октября 2022 года против «Бруклина»).

За почти 36 минут на паркете Бэйн был точен в 19 из 31 броска с игры (4 из 8 из-за дуги) и 7 из 7 с линии.

Бэйн стал вторым игроком в истории организации с 45 и более очками, 5 подборами и 5 передачами, присоединившись к Майку Миллеру (45 очков, 6 подборов, 5 передач; 21 февраля 2007 года).

«Гриззлис» (6-14) по-прежнему 14-е на Западе, «Детройт» (2-19) – 15-й на Востоке.

3 комментария
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Ну Бэйн без Морэнта и Смарта должен был раскрыться, это было вопросом времени. Рад за него, с такими короткими руками такие результаты выдаёт
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Против Детройта не считается!
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