Джейлен Дюрен получил травму в концовке игры с «Гриззлис»

Теги травмы Детройт Мемфис НБА Джейлен Дюрен Баскетбол

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен получил повреждение в матче с «Мемфисом» (102:116).

Дюрен покинул встречу за 1:58 до конца после того, как неудачно приземлился на левую ногу. Организация после игры не предоставила дополнительной информации о характере травмы.

Центровой за 30 минут на паркете отметился 17 очками и 11 подборами.

Дюрен пропустил уже 7 матчей в сезоне-2023/24. В 14 встречах он набирает в среднем 12,6 очка и 10,9 подбора при 63% реализации с игры.

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