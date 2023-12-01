У «Детройта» 16 поражений подряд – худшая серия в клубной истории в одном сезоне. Команда не побеждала в ноябре
«Детройт» в четверг уступил «Нью-Йорку» со счетом 112:118.
У «Пистонс» 16 поражений подряд – худшая серия в клубной истории в одном регулярном чемпионате.
Команда Монти Уильямса не побеждала в ноябре. С показателем 2-17 «Детройт» замыкает турнирную таблицу НБА.
Худшая серия поражений в истории клуба составляет 21 матч, она началась в сезоне-79/80, а завершилась уже в следующем розыгрыше.
Нельзя упускать его.