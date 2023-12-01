У «Детройта» 16 поражений подряд – худшая серия в клубной истории в одном сезоне. Команда не побеждала в ноябре

Теги Детройт Нью-Йорк НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Детройт» в четверг уступил «Нью-Йорку» со счетом 112:118.

У «Пистонс» 16 поражений подряд – худшая серия в клубной истории в одном регулярном чемпионате.

Команда Монти Уильямса не побеждала в ноябре. С показателем 2-17 «Детройт» замыкает турнирную таблицу НБА

Худшая серия поражений в истории клуба составляет 21 матч, она началась в сезоне-79/80, а завершилась уже в следующем розыгрыше.

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10 комментариев
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физрук посадил Айви и Осара на банку, сказал что Хэйс и Сассер лучше подходят Кейду. При этом пассажир Стюарт играет на 4ке в старте. Монти в Мичигане без шапки ходил походу
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Монти вылез за счёт Криса Пола, потом пара обсеров в ПО и получил исторический контракт, жизнь удалась , молодежь молодежью , но никакой картины в игре даже и близко нет
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Легендарная серия, но есть нюанс
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Бэя зря отдали, а Монти без Пола деньги на ветер
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Второй контракт в лиге среди тренеров. Со всеми бонусами Монти может набрить Пистонс на 100 миллионов за 6 лет. Больше в год платят только старику Поповичу. 2 тренера на максималках имеют 2-17 и 3-15 на старте сезона. Пистонс еще ладно, но как Вембаньяма не приблизил САС к победам очень хороший вопрос.
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Монти "шарлатан" Уильямс
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Даже Кейси и тот лучше справлялся (
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Есть шанс побить рекорд ☝️
Нельзя упускать его.
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