«Детройт» в четверг уступил « » со счетом 112:118.

У «Пистонс» 16 поражений подряд – худшая серия в клубной истории в одном регулярном чемпионате.

Команда Монти Уильямса не побеждала в ноябре. С показателем 2-17 « » замыкает турнирную таблицу .

Худшая серия поражений в истории клуба составляет 21 матч, она началась в сезоне-79/80, а завершилась уже в следующем розыгрыше.