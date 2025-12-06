Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Нанси»
5 декабря в чемпионате Франции прошел один матч.
«Ле-Портель» проиграл «Нанси».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 7-2, Нантер – 7-2, Страсбур – 7-2, Виллербан – 7-2, Париж – 6-2, Ле-Ман – 6-3, Элан Шалон – 5-4, Бурк – 5-4, Нанси – 5-5, Шоле – 4-5, Дижон – 3-6, Лимож – 3-6, Булазак – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-7, Сен-Кантен – 2-7, Ле-Портель – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости