Десмонд Бэйн о рекордных 49 очках: «Стараюсь стать более универсальным игроком»

« » на выезде нанес « » 18-е поражение подряд – 116:102.

Атакующий защитник «Гриззлис» набрал рекордные в карьере 49 очков, а также отметился 8 результативными передачами, 6 подборами, 2 блок-шотами и перехватом (3 потери).

Ранее ему покорялась лишь отметка в 38 очков (24 октября 2022 года против «Бруклина»).

«Стараюсь стать более универсальным игроком. Умение разобраться в любой ситуации и набрать очки с любой точки на паркете – это приносит победы», – заявил Бэйн после игры.

«Это было невероятно. Бэйн, очевидно, взял на себя большую нагрузку в нападении, а остальной состав восполнил пробелы на своей половине. Это дало нам бóльшую свободу в принятии решений», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Мемфиса» .