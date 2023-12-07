Десмонд Бэйн о рекордных 49 очках: «Стараюсь стать более универсальным игроком»

Теги Детройт Мемфис НБА Тэйлор Дженкинс Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» на выезде нанес «Детройту» 18-е поражение подряд – 116:102.

Атакующий защитник «Гриззлис» Десмонд Бэйн набрал рекордные в карьере 49 очков, а также отметился 8 результативными передачами, 6 подборами, 2 блок-шотами и перехватом (3 потери).

Ранее ему покорялась лишь отметка в 38 очков (24 октября 2022 года против «Бруклина»).

«Стараюсь стать более универсальным игроком. Умение разобраться в любой ситуации и набрать очки с любой точки на паркете – это приносит победы», – заявил Бэйн после игры.

«Это было невероятно. Бэйн, очевидно, взял на себя большую нагрузку в нападении, а остальной состав восполнил пробелы на своей половине. Это дало нам бóльшую свободу в принятии решений», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс.

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