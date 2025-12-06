Име Удока: «У Кевина Дюрэнта и Рида Шеппарда организовалась отличная связка»

Име Удока отметил удачную комбинацию игроков «Хьюстона».

Рывок 16-2 в 3-й четверти матча «Рокетс» с «Санз» стал решающим для определения победителя (117:98 в пользу «Хьюстона»). Важной частью этого отрезка было взаимодействие разыгрывающего Рида Шеппарда и форварда Кевина Дюрэнта . Оба игрока забросили по трехочковому с передач друг друга.

«У них образовалась хорошая связка. Отлично дополняют друг друга. Рида обычно опекает защитник поменьше. Он отлично ставит заслоны, ускользает от опеки, позволяет Кевину открываться. И наоборот.

Они оба могут выступать в любой роли, размениваться, помогают друг другу. Наладилась отличная «химия». Кевин очень хорошо понимает сильные стороны Рида и регулярно использует связку с ним», – поделился главный тренер «Хьюстона » Име Удока .