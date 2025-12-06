0

Еврокубок. «Бурк» справился с «Будучностью», «Бешикташ» победил «Паниониос»

Сегодня прошли три матча регулярного сезона Еврокубка.

«Бурк» одолел «Будучность», «Бешикташ» справился с «Паниониосом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-2, Бахчешехир Турция – 6-3, Клуж Румыния – 5-4, Арис Греция – 4-5, Шленск Польша – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Манреса Испания – 4-5, Нептунас Литва – 4-5, Гамбург Германия – 0-9.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 8-1, Бешикташ Турция – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Тюрк Телеком Турция – 6-3, Ульм Германия – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Лондон Лайонс Великобритания – 4-5, Хемниц Германия – 3-6, Паниониос Греция – 2-7, Литкабелис Литва – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
