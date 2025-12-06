Марк Дэйгнолт: «Джейлин Уильямс и Кенрич Уильямс здорово отработали в защите по Энтони Дэвису»

Марк Дэйгнолт прокомментировал победу над «Далласом».

«Тандер» уверенно справились с «Мэверикс» у себя дома – 132:111. Центровой «Далласа » Энтони Дэвис набрал 2 очка при 1 из 9 с игры и 0 из 2 с линии за 24 минуты.

«Мы резко набрали ход под конец второй четверти. С перерыва вышли сосредоточенными, играли быстро и заставляли соперника максимально напрягаться в атаке.

Хорошо использовали преимущества, опережали их оборону, завершали розыгрыши.

Джейлин Уильямс и Кенрич Уильямс отлично отработали по Энтони Дэвису. Он кое-что смазал сам, но мы заставляли его сражаться за каждую возможность.

Наши запасные игроки помогли создать запас. Брэнден Карлсон и Джейлин Уильямс , который в этот раз начал в старте, были важными факторами победы. Программа развития работает», – поделился главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт .