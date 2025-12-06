  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Единая лига ВТБ. Дабл-дабл Зубкова (15+10) помог МБА-МАИ разгромить «Енисей», УНИКС разобрался с «Автодором»
3

Единая лига ВТБ. Дабл-дабл Зубкова (15+10) помог МБА-МАИ разгромить «Енисей», УНИКС разобрался с «Автодором»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Енисей» крупно уступил МБА-МАИ, форвард москвичей Андрей Зубков отметился дабл-даблом: 15 очков (5 из 11 с игры) и 10 подборов.

«Автодор» уступил УНИКСу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 11-2, УНИКС – 11-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Бетсити Парма – 8-5, Зенит – 7-5, МБА-МАИ – 8-5, Уралмаш – 6-6, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-10, Автодор – 2-12, Самара – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoМБА-МАИ
logoУНИКС
logoАвтодор
logoЕнисей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреас Пистиолис: «38 штрафных – следствие того, что «Локо» агрессивно шел в контакт в атаке»
5 декабря, 20:55
Единая лига ВТБ. 35 очков Тримбла принесли ЦСКА победу над «Локомотивом-Кубань» в овертайме
5 декабря, 19:33
Илона Корстин о Кубке Лиги ВТБ: «Адриатическая лига перенесла 10 игр, благодарны, что они пошли нам навстречу»
5 декабря, 15:10
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
9 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
20 минут назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
29 минут назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
39 минут назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
51 минуту назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
59 минут назад
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео