Единая лига ВТБ. Дабл-дабл Зубкова (15+10) помог МБА-МАИ разгромить «Енисей», УНИКС разобрался с «Автодором»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Енисей» крупно уступил МБА-МАИ, форвард москвичей Андрей Зубков отметился дабл-даблом: 15 очков (5 из 11 с игры) и 10 подборов.
«Автодор» уступил УНИКСу.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 11-2, УНИКС – 11-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Бетсити Парма – 8-5, Зенит – 7-5, МБА-МАИ – 8-5, Уралмаш – 6-6, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-10, Автодор – 2-12, Самара – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
