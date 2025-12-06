Единая лига ВТБ. Дабл-дабл Зубкова (15+10) помог МБА-МАИ разгромить «Енисей», УНИКС разобрался с «Автодором»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Енисей» крупно уступил МБА-МАИ , форвард москвичей Андрей Зубков отметился дабл-даблом: 15 очков (5 из 11 с игры) и 10 подборов. «Автодор» уступил УНИКСу. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 11-2, УНИКС – 11-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Бетсити Парма – 8-5, Зенит – 7-5, МБА-МАИ – 8-5, Уралмаш – 6-6, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-10, Автодор – 2-12, Самара – 0-12. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.