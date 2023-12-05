Артем Комолов: «После поражения в Краснодаре в УНИКСе не лучшее настроение»

Теги УНИКС БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Артем Комолов Баскетбол

Защитник УНИКСа Артем Комолов накануне встречи с «Нижним Новгородом» заявил, что команда проанализировала ошибки, допущенные в предыдущем матче против «Локомотива-Кубань», и сделала выводы.

«После поражения в Краснодаре в команде не лучшее настроение. Но мы проанализировали ошибки, сделали выводы и идем дальше.

В последнее время «Пари НН» показывает хороший баскетбол, что видно по их недавним матчам с «Зенитом» и ЦСКА. Команда Зорана Лукича всегда бьется и играет с характером. Мы настраиваемся на непростую игру, в которой важно сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут»», – заявил Комолов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий