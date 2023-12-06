Евгений Пашутин после победы над «Локо»: «Поверили в то, что можем обыграть любого соперника»

Главный тренер «Пармы» поделился впечатлениями от второй в сезоне победы над « ивом-Кубань» (73:67).

«Хочу поздравить ребят, эта очень важная для нас победа!

В последних матчах «Локо» обыграл лидеров турнирной таблицы, мы были готовы к тому, что нужно терпеть все 40 минут матча. Важнейшей задачей было справиться со снайперами соперника. В третьей четверти стали играть ближе, не давали атаковать из-за дуги, стали рисковать и проходить под кольцо. Как раз поэтому у Стаса и Димы по 4 фола.

Первый раз за последние игры проиграли подбор, 35-38. Несмотря на это ребята играли сердцем, в нападении терпели и важно, что не дали «Локо» забить больше 70 очков.

Сегодня отдали максимум для победы, ребята стали друг другу доверять и поверили в то, что можем обыграть любого соперника. Поддержка сегодня была ошеломительной, спасибо!» – сказал Пашутин.