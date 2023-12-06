Кевин Дюрэнт: «Мне не показалось, что «Лейкерс» потеряли контроль над мячом. К тому же это всего лишь один эпизод»

Теги Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт судьи Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт не считает, что главной причиной поражения от «Лейкерс» (103:106) в 1/4 финала внутрисезонного турнира стал спорный тайм-аут соперника на последней минуте.

«Мне не показалось, что «Лейкерс» потеряли контроль над мячом. К тому же это всего лишь один эпизод. Не он решил исход. Матч длится 48 минут, а это всего один эпизод.

Я не люблю жаловаться на судейские решения. Бывает так, что рефери весь матч свистит что-то не то. Мы должны справляться с такими вещами и уметь делать так, чтобы не зависеть от решений арбитра», – резюмировал Кевин.

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5 комментариев
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Крутой коммент от КД. Не ожидал. Респект.
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Забавно, как отличаются комментарии Букера и КД. Кевин красавчик, тащил всю игру и никаких обвинений.
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Ответ vzi
Крутой коммент от КД. Не ожидал. Респект.
просто он еще помнит, как спасал мяч из третьего ряда зрителей, а судья не свистнул аут
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Кд всегда сныкал адекватностью. Видимо поэтому в гсв не задержался
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Ответ Vanila Panda
просто он еще помнит, как спасал мяч из третьего ряда зрителей, а судья не свистнул аут
Раньше в НБА можно было в такой момент взять тайм-аут. Потом отменили вроде. ;)
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