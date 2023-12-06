Кевин Дюрэнт: «Мне не показалось, что «Лейкерс» потеряли контроль над мячом. К тому же это всего лишь один эпизод»

Форвард « » не считает, что главной причиной поражения от «Лейкерс» (103:106) в 1/4 финала внутрисезонного турнира стал спорный тайм-аут соперника на последней минуте.

«Мне не показалось, что « » потеряли контроль над мячом. К тому же это всего лишь один эпизод. Не он решил исход. Матч длится 48 минут, а это всего один эпизод.

Я не люблю жаловаться на судейские решения. Бывает так, что рефери весь матч свистит что-то не то. Мы должны справляться с такими вещами и уметь делать так, чтобы не зависеть от решений арбитра», – резюмировал Кевин.