Фрэнк Вогель: «Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч»

Главный тренер « » посетовал на судейское решение в ключевой момент четвертьфинала внутрисезонного турнира с « » (103:106).

На последних секундаъ судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя Остин Ривз терял контроль над мячом.

«Шла борьба за мяч. Они уже не контролировали его. Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч. В таких ситуациях нельзя брать тайм-аут. Так не бывает.

Не понимаю, почему это произошло. В этой лиге все просматривается и пересматривается. Не знаю, почему нельзя было пересмотреть и этот эпизод», – заявил Вогель.