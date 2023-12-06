Фрэнк Вогель: «Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч»

Теги Лейкерс Финикс НБА судьи Фрэнк Вогель Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель посетовал на судейское решение в ключевой момент четвертьфинала внутрисезонного турнира с «Лейкерс» (103:106).

На последних секундаъ судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя Остин Ривз терял контроль над мячом.

«Шла борьба за мяч. Они уже не контролировали его. Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч. В таких ситуациях нельзя брать тайм-аут. Так не бывает.

Не понимаю, почему это произошло. В этой лиге все просматривается и пересматривается. Не знаю, почему нельзя было пересмотреть и этот эпизод», – заявил Вогель.

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4 комментария
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Потому что для лиги Леброн в первом в истории финале четырех в Лас-Вегасе интересней, чем Санз.
Все просто, Фрэнк¯_(ツ)_/¯
+11
-3
+8
Это была реальная дичь
+7
-1
+6
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