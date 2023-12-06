Фрэнк Вогель: «Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч»
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель посетовал на судейское решение в ключевой момент четвертьфинала внутрисезонного турнира с «Лейкерс» (103:106).
На последних секундаъ судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя Остин Ривз терял контроль над мячом.
«Шла борьба за мяч. Они уже не контролировали его. Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч. В таких ситуациях нельзя брать тайм-аут. Так не бывает.
Не понимаю, почему это произошло. В этой лиге все просматривается и пересматривается. Не знаю, почему нельзя было пересмотреть и этот эпизод», – заявил Вогель.
Все просто, Фрэнк¯_(ツ)_/¯