Кевин Дюрэнт о фаворите внутрисезонного турнира: «Лейкерс». Им лететь в Вегас меньше всех»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт назвал фаворита внутрисезонного турнира после поражения от «Лейкерс» (103:106) в четвертьфинале.
По словам Кевина, его впечатлила реализация лигой идеи внутрисезонного турнира, он собирается смотреть решающие игры.
«Очень высокий уровень напряжения и борьбы. Я не был большим фанатом, когда все это только затевалось, но сейчас у меня нет вопросов, так что с нетерпением жду возможности посмотреть решающую стадию.
Фаворит? Назову «Лейкерс», все-таки они нас обыграли. У них есть габариты, чтобы соперничать с кем угодно. И им лететь меньше всех (улыбается). У них самая многочисленная армия поклонников. Они настроены на победу. В общем, очень интересно посмотреть на все это в Вегасе», – заявил Дюрэнт.