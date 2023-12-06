Звездный форвард « » назвал фаворита внутрисезонного турнира после поражения от « » (103:106) в четвертьфинале.

По словам Кевина, его впечатлила реализация лигой идеи внутрисезонного турнира, он собирается смотреть решающие игры.

«Очень высокий уровень напряжения и борьбы. Я не был большим фанатом, когда все это только затевалось, но сейчас у меня нет вопросов, так что с нетерпением жду возможности посмотреть решающую стадию.

Фаворит? Назову «Лейкерс», все-таки они нас обыграли. У них есть габариты, чтобы соперничать с кем угодно. И им лететь меньше всех (улыбается). У них самая многочисленная армия поклонников. Они настроены на победу. В общем, очень интересно посмотреть на все это в Вегасе», – заявил Дюрэнт.