Кевин Дюрэнт о фаворите внутрисезонного турнира: «Лейкерс». Им лететь в Вегас меньше всех»

Теги Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт назвал фаворита внутрисезонного турнира после поражения от «Лейкерс» (103:106) в четвертьфинале.

По словам Кевина, его впечатлила реализация лигой идеи внутрисезонного турнира, он собирается смотреть решающие игры.

«Очень высокий уровень напряжения и борьбы. Я не был большим фанатом, когда все это только затевалось, но сейчас у меня нет вопросов, так что с нетерпением жду возможности посмотреть решающую стадию.

Фаворит? Назову «Лейкерс», все-таки они нас обыграли. У них есть габариты, чтобы соперничать с кем угодно. И им лететь меньше всех (улыбается). У них самая многочисленная армия поклонников. Они настроены на победу. В общем, очень интересно посмотреть на все это в Вегасе», – заявил Дюрэнт.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обе команды с Востока в данный момент выглядят более сильными
+1
-1
0
Ответ Андрей 13
В Вегасе другие игроки будут только и думать, что о турнире, конечно. Поедут покутить, ну а жадный до побед Джеймс со своими "пехотинцами", приедет доказывать что он лучший в истории. 😊
КМК, если игроки клуба, участвующего в финале, едут на финал чтобы покутить, а не выиграть финал, то это не очень то умные игроки. По поводу жадности - любой игрок обязан быть жадным до побед. В этом и смысл
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий