Остин Ривз о спорном моменте в концовке: «Показалось, что Девин Букер сфолил на мне»
В концовке матча 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА «Лейкерс» – «Финикс» (106:103) арбитры приняли спорное решение.
В ключевой момент встречи судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя Остин Ривз не контролировал мяч.
Сам Ривз считает, что это на нем нарушили правила.
«Показалось, что Девин Букер сфолил на мне. Свистка не последовало, и тут Леброн проявил свой высокий игровой интеллект, как он уже делал это миллион раз», – заявил Ривз.
Именно Леброн Джеймс попросил тайм-аут, когда Ривз начал терять контроль над мячом. Его запрос был удовлетворен.