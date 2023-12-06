Остин Ривз о спорном моменте в концовке: «Показалось, что Девин Букер сфолил на мне»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА судьи Девин Букер Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

В концовке матча 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА «Лейкерс» – «Финикс» (106:103) арбитры приняли спорное решение.

В ключевой момент встречи судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя Остин Ривз не контролировал мяч.

Сам Ривз считает, что это на нем нарушили правила.

«Показалось, что Девин Букер сфолил на мне. Свистка не последовало, и тут Леброн проявил свой высокий игровой интеллект, как он уже делал это миллион раз», – заявил Ривз.

Именно Леброн Джеймс попросил тайм-аут, когда Ривз начал терять контроль над мячом. Его запрос был удовлетворен.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий