В концовке матча 1/4 финала внутрисезонного турнира «Лейкерс» – « » (106:103) арбитры приняли спорное решение.

В ключевой момент встречи судьи дали тайм-аут « », хотя не контролировал мяч.

Сам Ривз считает, что это на нем нарушили правила.

«Показалось, что сфолил на мне. Свистка не последовало, и тут Леброн проявил свой высокий игровой интеллект, как он уже делал это миллион раз», – заявил Ривз.

Именно Леброн Джеймс попросил тайм-аут, когда Ривз начал терять контроль над мячом. Его запрос был удовлетворен.