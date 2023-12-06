Исход четвертьфинала внутрисезонного турнира «Лейкерс» – « » (106:103) решился на последней минуте.

За 15 секунд до сирены форвард «озерников» Остин Ривз забросил важный 3-очковый при счете 102:101. Чуть позже он получил мяч из-за лицевой, но вскоре начал терять контроль над игровым снарядом. Тем не менее, калифорнийская команда успела взять тайм-аут.

После игры главный судья Джон Тивен объяснил принятое решение.

«Непосредственно во время игры мы посчитали, что « » все еще владели мячом, когда попросил тайм-аут. Благодаря видеоповтору в замедленном воспроизведении уже после игры мы увидели, что держал мяч левой рукой, когда он был прижат к его левой ноге, что считается контролем.

Кто попросил тайм-аут? Леброн Джеймс», – заявил Тивен.