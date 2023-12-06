Судьи объяснили решение дать тайм-аут «Лейкерс» в концовке матча с «Финиксом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Баскетбол - видео судьи Джон Тивен Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Исход четвертьфинала внутрисезонного турнира «Лейкерс» – «Финикс» (106:103) решился на последней минуте.

За 15 секунд до сирены форвард «озерников» Остин Ривз забросил важный 3-очковый при счете 102:101. Чуть позже он получил мяч из-за лицевой, но вскоре начал терять контроль над игровым снарядом. Тем не менее, калифорнийская команда успела взять тайм-аут.

После игры главный судья Джон Тивен объяснил принятое решение.

«Непосредственно во время игры мы посчитали, что «Лейкерс» все еще владели мячом, когда Леброн Джеймс попросил тайм-аут. Благодаря видеоповтору в замедленном воспроизведении уже после игры мы увидели, что Остин Ривз держал мяч левой рукой, когда он был прижат к его левой ноге, что считается контролем.

Кто попросил тайм-аут? Леброн Джеймс», – заявил Тивен.

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2 комментария
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Всегда думал, что тайм аут может взять либо тренер либо игрок владеющий мячом. А оказывается вообще любой игрок
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«Непосредственно во время игры мы посчитали, что «Лейкерс» все еще владели мячом, когда Леброн Джеймс начал ныть как сучка. Благодаря видеоповтору в замедленном воспроизведении уже после игры мы увидели, что Остин Ривз держал мяч левой рукой, когда он был прижат к его левой ноге, что считается контролем.

Кто ныл как сучка? Леброн Джеймс»
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