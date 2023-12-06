Защитник « » дал понять, что разочарован судейским решением в концовке матча 1/4 финала внутрисезонного турнира против « » (103:106).

В ключевой момент встречи судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя не контролировал мяч.

«Лига так много сделала для продвижения этого турнира...

Мы не просим о том, чтобы нам как-то симпатизировали. Хотелось бы просто иметь возможность бороться за победу», – заявил Букер.