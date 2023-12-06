Девин Букер о тайм-ауте «Лейкерс» в концовке: «Хотелось бы иметь возможность бороться за победу»

Теги Лейкерс Финикс НБА судьи Девин Букер Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер дал понять, что разочарован судейским решением в концовке матча 1/4 финала внутрисезонного турнира против «Лейкерс» (103:106).

В ключевой момент встречи судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя Остин Ривз не контролировал мяч.

«Лига так много сделала для продвижения этого турнира...

Мы не просим о том, чтобы нам как-то симпатизировали. Хотелось бы просто иметь возможность бороться за победу», – заявил Букер.

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5 комментариев
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Хочешь бороться за победу? Ну наверное надо перестать совершать 7 потерь и иметь в конце игры 6/16. Когда перед тобой почти 40 летний дед, имеет 31 очко при 12/25, вместе с дикими фобайфайв.
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Ответ Tiemme
Еще до матча было ясно, что судьи сдохнут, но затащат Джеймса в Вегас, им ведь без его свирепого хлебала не хайпануть. Это не первый и не последний раз, когда творится беспредел. Большие деньги и честность, к сожалению, почти всегда идут порознь. Но, тут уже ничего не поделать….
ой, да ладно уж, прямо беспредел? Где-то в середине была игра ногой после передачи Джеймса, но судьи не заметили. Тут на повторе по таймингу вполне все корректно.
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Братан, ты меня прости, но до этого момента у тебя было 47 минут бороться за победу.
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