Девин Букер о тайм-ауте «Лейкерс» в концовке: «Хотелось бы иметь возможность бороться за победу»
Защитник «Финикса» Девин Букер дал понять, что разочарован судейским решением в концовке матча 1/4 финала внутрисезонного турнира против «Лейкерс» (103:106).
В ключевой момент встречи судьи дали тайм-аут «Лейкерс», хотя Остин Ривз не контролировал мяч.
«Лига так много сделала для продвижения этого турнира...
Мы не просим о том, чтобы нам как-то симпатизировали. Хотелось бы просто иметь возможность бороться за победу», – заявил Букер.