Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Спарта энд К», «Ника» встретится с «Самарой»

В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.

Красноярский «Енисей» примет « энд К» из Видного, «Ника» в Сыктывкаре встретится с « ».

Новосибирское «Динамо» сыграет с « » из Оренбурга.

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Премьер-лига

Енисей – Спарта энд К

6 декабря. 10:00

– Надежда

6 декабря. 15:00

Ника – Самара

6 декабря. 18:30

Положение команд: Динамо Курск – 11-0, МБА – 9-2, УГМК – 8-2, Надежда – 7-3, Ника – 6-4, – 5-5, Самара – 3-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 2-8, Динамо Новосибирск – 2-8, Динамо Москва – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.