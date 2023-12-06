Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Спарта энд К», «Ника» встретится с «Самарой»
В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.
Красноярский «Енисей» примет «Спарту энд К» из Видного, «Ника» в Сыктывкаре встретится с «Самарой».
Новосибирское «Динамо» сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Спарта энд К
6 декабря. 10:00
ДИНАМО Новосибирск – Надежда
6 декабря. 15:00
Ника – Самара
6 декабря. 18:30
Положение команд: Динамо Курск – 11-0, МБА – 9-2, УГМК – 8-2, Надежда – 7-3, Ника – 6-4, Енисей – 5-5, Самара – 3-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 2-8, Динамо Новосибирск – 2-8, Динамо Москва – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.