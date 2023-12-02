Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Спарта энд К» встретится с новосибирским «Динамо» и другие матчи
В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо», «Спарта энд К» из Видного встретится с новосибирским «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник– Самара
2 декабря. 14:00
Надежда – ДИНАМО Москва
2 декабря. 15:00
Спарта энд К – ДИНАМО НОВОСИБИРСК
2 декабря. 16:00
УГМК – ДИНАМО Курск
2 декабря. 16:00
НИКА – Енисей
2 декабря. 18:30
Положение команд: Динамо Курск – 8-0, МБА – 7-2, УГМК – 6-1, Надежда – 6-2, Енисей – 5-4, Ника – 4-4, Спарта энд К – 2-5, Нефтяник – 2-6, Самара – 2-6, Динамо Новосибирск – 1-7, Динамо Москва – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.