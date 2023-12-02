Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Спарта энд К» встретится с новосибирским «Динамо» и другие матчи

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В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо», «Спарта энд К» из Видного встретится с новосибирским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник– Самара

2 декабря. 14:00

Надежда – ДИНАМО Москва

2 декабря. 15:00

Спарта энд К – ДИНАМО НОВОСИБИРСК 

2 декабря. 16:00

УГМК – ДИНАМО Курск

2 декабря. 16:00

НИКА – Енисей

2 декабря. 18:30

Положение команд: Динамо Курск – 8-0, МБА – 7-2, УГМК – 6-1, Надежда – 6-2, Енисей – 5-4, Ника – 4-4, Спарта энд К – 2-5, Нефтяник – 2-6, Самара – 2-6, Динамо Новосибирск – 1-7, Динамо Москва – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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