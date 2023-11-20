Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Надежда», курское «Динамо» примет «Спарту энд К» и другие матчи
В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
Екатеринбургский УГМК сыграет с оренбургской «Надеждой», курское «Динамо» примет «Спарту энд К из Видного.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Динамо Новосибирск
20 ноября. 15:00
Динамо Москва – Ника
20 ноября. 16:00
УГМК – Надежда
20 ноября. 17:00
Самара – МБА
20 ноября. 18:00
Динамо Курск – Спарта энд К
20 ноября. 19:00
Положение команд: Динамо Курск – 7-0, МБА – 7-1, Надежда – 6-1, УГМК – 5-1, Енисей – 4-4, Ника – 3-4, Нефтяник – 2-5, Самара – 2-6, Спарта энд К – 1-5, Динамо Москва – 1-6, Динамо Новосибирск – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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