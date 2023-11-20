Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Надежда», курское «Динамо» примет «Спарту энд К» и другие матчи

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В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

Екатеринбургский УГМК сыграет с оренбургской «Надеждой», курское «Динамо» примет «Спарту энд К из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – Динамо Новосибирск

20 ноября. 15:00

Динамо Москва – Ника

20 ноября. 16:00

УГМК – Надежда

20 ноября. 17:00

Самара – МБА

20 ноября. 18:00

Динамо Курск – Спарта энд К

20 ноября. 19:00

Положение команд: Динамо Курск – 7-0, МБА – 7-1, Надежда – 6-1, УГМК – 5-1, Енисей – 4-4, Ника – 3-4, Нефтяник – 2-5, Самара – 2-6, Спарта энд К – 1-5, Динамо Москва – 1-6, Динамо Новосибирск – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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