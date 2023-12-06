«Миннесота», «Бостон», «Денвер» и «Милуоки» – претенденты на чемпионский титул по мнению The Athletic

Теги Бостон Денвер Милуоки Миннесота НБА Баскетбол

The Athletic опубликовал обновленный рейтинг команд НБА в сезоне-2023/24.

Все команды лиги разбиты на семь уровней. По мнению издания, претендентами на чемпионский титул являются «Миннесота», «Бостон», «Денвер» и «Милуоки».

Рейтинг команд НБА по версии The Athletic:

1. «Претенденты»: «Миннесота», «Бостон», «Денвер» и «Милуоки».

2. «Почти претенденты»: «Финикс» и «Оклахома».

3. «Команды уровня плей-офф»: «Орландо», «Нью-Йорк», «Филадельфия», «Новый Орлеан», «Сакраменто» и «Даллас».

4. «Плей-ин или лучше»: «Индиана», «Майами», «Лейкерс», «Кливленд» и «Атланта».

5. «Борются за попадание в плей-ин»: «Клипперс», «Бруклин», «Торонто», «Голден Стэйт» и «Хьюстон».

6. «Пока не танкуют, но, возможно, когда-нибудь»: «Чикаго», «Мемфис», «Портленд», «Шарлотт» и «Юта».

7. «Непостижимо плохо»: «Вашингтон», «Сан-Антонио» и «Детройт».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий