«Миннесота», «Бостон», «Денвер» и «Милуоки» – претенденты на чемпионский титул по мнению The Athletic
The Athletic опубликовал обновленный рейтинг команд НБА в сезоне-2023/24.
Все команды лиги разбиты на семь уровней. По мнению издания, претендентами на чемпионский титул являются «Миннесота», «Бостон», «Денвер» и «Милуоки».
Рейтинг команд НБА по версии The Athletic:
1. «Претенденты»: «Миннесота», «Бостон», «Денвер» и «Милуоки».
2. «Почти претенденты»: «Финикс» и «Оклахома».
3. «Команды уровня плей-офф»: «Орландо», «Нью-Йорк», «Филадельфия», «Новый Орлеан», «Сакраменто» и «Даллас».
4. «Плей-ин или лучше»: «Индиана», «Майами», «Лейкерс», «Кливленд» и «Атланта».
5. «Борются за попадание в плей-ин»: «Клипперс», «Бруклин», «Торонто», «Голден Стэйт» и «Хьюстон».
6. «Пока не танкуют, но, возможно, когда-нибудь»: «Чикаго», «Мемфис», «Портленд», «Шарлотт» и «Юта».
7. «Непостижимо плохо»: «Вашингтон», «Сан-Антонио» и «Детройт».