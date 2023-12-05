Брюс Браун: «Когда мы сконцентрированы и защищаемся, мы непобедимы»

Теги Бостон Индиана НБА Брюс Браун Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Атакующий защитник «Индианы» Брюс Браун после победы над «Бостоном» (122:112) в 1/4 финала внутрисезонного турнира заявил, что главной задачей его команды является защита.

«Возможно, никто против нас не набирал так мало очков в этом сезоне. Когда мы сконцентрированы и защищаемся, мы непобедимы. Мы умеем набирать очки против сильнейших соперников. Наша главная задача – защита. У нас молодая команда. Нам просто нужно набираться опыта.

На самом деле мы прибавляем. Мы становимся жестче. В начале сезона мы позволяли соперникам делать то, что они хотят. Теперь мы жестче. Понятно, что стали чаще фолить. Но иногда приходится фолить в начале матча, и тогда судьи перестают свистеть фолы позже в игре, как сегодня», – сказал Браун.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удивляют ребята пока
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий