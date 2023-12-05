Виктор Вембаньяма: «Люблю читать. Делаю это каждый день»

Новичок «Сан-Антонио» признался, что с раннего возраста увлекается чтением.

«Я начал читать книги еще до начальной школы. Я много читал на протяжении всей начальной школы, но в средней школе стать читать все меньше и меньше, а затем снова начал читать в старшей школе.

Я просто люблю читать. Делаю это каждый день. Мне не нужно думать об этом. Я просто хочу читать», – сказал французский форвард.

Любимым автором баскетболиста является Брэндон Сандерсон, 47-летний писатель-фантаст из Линкольна, штат Небраска, известный прежде всего своей серией «Рожденный туманом» и завершением бестселлера Роберта Джордана «Колесо времени».

Главный тренер «Сперс» на протяжении многих лет призывал своих игроков читать и быть в курсе текущих событий.

«Он дает нам книгу каждый месяц или каждые пару недель. Это похоже на маленький книжный клуб», – рассказал разыгрывающий « » .