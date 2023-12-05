Виктор Вембаньяма: «Люблю читать. Делаю это каждый день»
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признался, что с раннего возраста увлекается чтением.
«Я начал читать книги еще до начальной школы. Я много читал на протяжении всей начальной школы, но в средней школе стать читать все меньше и меньше, а затем снова начал читать в старшей школе.
Я просто люблю читать. Делаю это каждый день. Мне не нужно думать об этом. Я просто хочу читать», – сказал французский форвард.
Любимым автором баскетболиста является Брэндон Сандерсон, 47-летний писатель-фантаст из Линкольна, штат Небраска, известный прежде всего своей серией «Рожденный туманом» и завершением бестселлера Роберта Джордана «Колесо времени».
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович на протяжении многих лет призывал своих игроков читать и быть в курсе текущих событий.
«Он дает нам книгу каждый месяц или каждые пару недель. Это похоже на маленький книжный клуб», – рассказал разыгрывающий «Сан-Антонио» Тре Джонс.