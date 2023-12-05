Зайон Уильямсон: «У нас глубокий состав. Это делает нас особенными»

Звездный форвард «Нового Орлеана» отметил вклад ролевых игроков Херберта Джонса, Наджи Маршалла и Хосе Альварадо в победу команды над « » (127:117) в 1/4 финала внутрисезонного турнира.

«Вот что делает нас особенными. У нас глубокий состав.

Сегодня, как мне кажется, я совершил много плохих потерь, которых не должно было быть. Я играл не очень хорошо. Но к концу матча мы все равно вели 13-15 очков. Это показывает, насколько все были сконцентрированы. Если не потеряем концентрацию, сможем достичь чего-то особенного», – сказал Уильямсон.