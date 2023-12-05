Зайон Уильямсон: «У нас глубокий состав. Это делает нас особенными»

Теги Новый Орлеан Сакраменто НБА Зайон Уильямсон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон отметил вклад ролевых игроков Херберта Джонса, Наджи Маршалла и Хосе Альварадо в победу команды над «Сакраменто» (127:117) в 1/4 финала внутрисезонного турнира.

«Вот что делает нас особенными. У нас глубокий состав.

Сегодня, как мне кажется, я совершил много плохих потерь, которых не должно было быть. Я играл не очень хорошо. Но к концу матча мы все равно вели 13-15 очков. Это показывает, насколько все были сконцентрированы. Если не потеряем концентрацию, сможем достичь чего-то особенного», – сказал Уильямсон.

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3 комментария
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Ответ Ed Monix
Меня больше удивляет то, что такой состав вдруг проигрывает соперникам, которые, казалось бы, слабее.
Да потому что вся команда без бойцовского характера, кроме Альварадо. Команда флегматиков аморфных.
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+1
Состав ровный, молодой и мастеровитый. Почти все играют как универсалы
+1
-1
0
Меня больше удивляет то, что такой состав вдруг проигрывает соперникам, которые, казалось бы, слабее.
+1
-1
0
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