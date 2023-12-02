Йовица Арсич о матче с «Самарой»: «Очень доволен качеством игры»

Главный тренер « » Йовица Арсич подвел итоги матча с «Самарой» (103:82).

«Я хотел бы начать со слов благодарности нашим болельщикам, которые сегодня создали фантастическую атмосферу. На мой взгляд, она стала одним из ключевых факторов победы и той уверенности, с которой игроки сегодня выходили на площадку, проводили атаки и защищались. Я очень рад, что мы сумели отплатить болельщикам хорошим результатом и надеюсь, что к следующей игре их придет еще больше. А мы постараемся порадовать вас хорошей игрой и результатом.

Говоря об игре, я могу сказать, что сегодня очень доволен качеством. При этом хочу отметить, что соперники находились в непростых условиях в связи с тем, что у них случилась эпидемия. В какой-то степени ситуации уровнялись, потому что когда мы ездили в Самару, мы тоже были без некоторых игроков по причине болезни. Также очень важным аспектом стала победа с разницей в 21 очко в связи с тем, что мы проиграли 20 в первом круге. И в случае равенства побед в турнирной таблице мы будем стоять выше из-за лучшей разницы в личных встречах.

Мы надеемся, что до этого не дойдет и мы сумеем свои своей игрой на площадке и своими результатами занять то место, которое заслуживаем, и постараемся попасть в Топ-6», – заявил Арсич.