Йовица Арсич: «Уралмаш» может обыграть любого соперника в Лиге ВТБ»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил уровень «Уралмаша», с которым команде предстоит сыграть в Единой лиге ВТБ.
«У Екатеринбурга в начале сезоне были проблемы с травмами, что не позволило играть в удобном для них ритме. Но у «Уралмаша» много хороших русских и иностранных игроков, когда эта команда полностью в строю, она может обыграть любого соперника в лиге.
Понятно, что нам не будет легко, но мы снова попробуем показать свой максимум на площадке. Посмотрим, будет ли этого достаточно для победы», – заявил Арсич.
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