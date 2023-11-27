Йовица Арсич: «Уралмаш» может обыграть любого соперника в Лиге ВТБ»

Главный тренер « » Йовица Арсич оценил уровень «Уралмаша», с которым команде предстоит сыграть в лиге ВТБ.

«У Екатеринбурга в начале сезоне были проблемы с травмами, что не позволило играть в удобном для них ритме. Но у « » много хороших русских и иностранных игроков, когда эта команда полностью в строю, она может обыграть любого соперника в лиге.

Понятно, что нам не будет легко, но мы снова попробуем показать свой максимум на площадке. Посмотрим, будет ли этого достаточно для победы», – заявил Арсич.