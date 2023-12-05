Эмил Райкович: «Енисей» – одна из лучших команд первых месяцев сезона»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против « ».

«Енисей» – одна из лучших команд первых месяцев сезона, и дома они пока не проигрывали. Они во многом полагаются на созидание Рэтан-Мэйса и Мартина, у них есть несколько хороших снайперов, поэтому нам нужно быть очень собранными в защите.

Матч против них в Москве был сложным, поэтому ожидаем хорошей борьбы и здесь, в Красноярске», – заявил Райкович.