Эмил Райкович: «Енисей» – одна из лучших команд первых месяцев сезона»

Теги ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Енисей» – одна из лучших команд первых месяцев сезона, и дома они пока не проигрывали. Они во многом полагаются на созидание Рэтан-Мэйса и Мартина, у них есть несколько хороших снайперов, поэтому нам нужно быть очень собранными в защите.

Матч против них в Москве был сложным, поэтому ожидаем хорошей борьбы и здесь, в Красноярске», – заявил Райкович.

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