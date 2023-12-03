Эмил Райкович о победе над «Астаной»: «Контролировали результат на протяжении всего матча»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда контролировала игру на протяжении всего гостевого матча против «Астаны» (112:78).

«Всегда рад вернуться в Астану, рад болельщикам, с которыми часто виделся, ведь три года работал здесь.

Сегодняшняя игра сложилась для нас удачно, потому что контролировали результат на протяжении всего матча. Хорошо, что каждый из наших игроков получил игровое время. Думаю, что большую часть встречи у нас была хорошая защита, результативность в нападении.

Достигли своих целей и движемся дальше, готовимся к игре в Красноярске», – сказал Райкович.