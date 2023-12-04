Джеймс Харден опроверг слух, что хотел вернуться к роли скорера в «Хьюстоне»: «Кому это нужно, чтобы я набирал по 30 с чем-то очков за игру?»
Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден опроверг слух, что «Рокетс» отказались от варианта с подписанием защитника из-за его индивидуальных амбиций.
– Есть еще один момент, о котором, я надеюсь, вы сможете рассказать. Мы все знали, что возвращение в «Хьюстон» могло состояться этим летом, если бы вы оказались свободным агентом, но потом «Рокетс» отказались от этого варианта.
Сообщалось, что вы сказали им, что хотите вернуться к роли лучшего бомбардира НБА, вернуться к своему стилю времен «Хьюстона». И что это стало причиной того, почему они передумали. Есть ли в этом правда?
– С их текущим составом такое вообще возможно? А если вспомнить то, как изменился мой баскетбол в последние 3-4 года?
Вы можете ответить на этот вопрос сами. Встреча состоялась, и эти разговоры о стиле, о том, как я раньше играл, имели место. Но идея, чтобы я выходил на площадку и набирал в среднем по 30 с чем-то очков за игру, – кому это нужно?
– Кто был на встрече?
– Представители обеих сторон и главный тренер [Име Удока]. Все, – поделился Харден.