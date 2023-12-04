Джеймс Харден опроверг слух, что хотел вернуться к роли скорера в «Хьюстоне»: «Кому это нужно, чтобы я набирал по 30 с чем-то очков за игру?»

Разыгрывающий « » опроверг слух, что «Рокетс» отказались от варианта с подписанием защитника из-за его индивидуальных амбиций.

– Есть еще один момент, о котором, я надеюсь, вы сможете рассказать. Мы все знали, что возвращение в « » могло состояться этим летом, если бы вы оказались свободным агентом, но потом «Рокетс» отказались от этого варианта.

Сообщалось, что вы сказали им, что хотите вернуться к роли лучшего бомбардира , вернуться к своему стилю времен «Хьюстона». И что это стало причиной того, почему они передумали. Есть ли в этом правда?

– С их текущим составом такое вообще возможно? А если вспомнить то, как изменился мой баскетбол в последние 3-4 года?

Вы можете ответить на этот вопрос сами. Встреча состоялась, и эти разговоры о стиле, о том, как я раньше играл, имели место. Но идея, чтобы я выходил на площадку и набирал в среднем по 30 с чем-то очков за игру, – кому это нужно?

– Кто был на встрече?

– Представители обеих сторон и главный тренер [ ]. Все, – поделился Харден.