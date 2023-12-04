Джеймс Харден опроверг слух, что хотел вернуться к роли скорера в «Хьюстоне»: «Кому это нужно, чтобы я набирал по 30 с чем-то очков за игру?»

Теги Хьюстон Клипперс Име Удока НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден опроверг слух, что «Рокетс» отказались от варианта с подписанием защитника из-за его индивидуальных амбиций.

– Есть еще один момент, о котором, я надеюсь, вы сможете рассказать. Мы все знали, что возвращение в «Хьюстон» могло состояться этим летом, если бы вы оказались свободным агентом, но потом «Рокетс» отказались от этого варианта.

Сообщалось, что вы сказали им, что хотите вернуться к роли лучшего бомбардира НБА, вернуться к своему стилю времен «Хьюстона». И что это стало причиной того, почему они передумали. Есть ли в этом правда?

– С их текущим составом такое вообще возможно? А если вспомнить то, как изменился мой баскетбол в последние 3-4 года?

Вы можете ответить на этот вопрос сами. Встреча состоялась, и эти разговоры о стиле, о том, как я раньше играл, имели место. Но идея, чтобы я выходил на площадку и набирал в среднем по 30 с чем-то очков за игру, – кому это нужно?

– Кто был на встрече?

– Представители обеих сторон и главный тренер [Име Удока]. Все, – поделился Харден.

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1 комментарий
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С введением новых правил он бы уже не набирал по 30 + очков, раньше на него нельзя было косо посмотреть, сразу штрафные. Всем он хорош и талантлив выше меры, но не боец и не через не могу!
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