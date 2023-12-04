Тайрон Лю: «Довольно сложно говорить четырем будущим членам Зала славы играть иначе»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что ему непросто руководить командой, за которую играют сразу четыре звездных игрока Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай Ленард и Пол Джордж.

«Довольно сложно говорить четырем будущим членам Зала славы играть иначе, когда они давно привыкли делать свое дело. Тренерам предстоит работать над этим весь сезон», – заявил Лю.

У Тайрона уточнили, оказалось ли это сложнее, чем ожидалось.

«Это очень сложно. Но я создан для этого. Мне нравится эта команда, нравится имеющийся у меня состав», – заявил Лю с легкой улыбкой.

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8 комментариев
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У него всегда был менталитет послушного песика, это еще со времен ЛеГМ
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Ответ Дедушкин самогон
Не особо понимаю чем джордж заслужил быть в зале славы.
Количеством МВЗ. Как ни крути, но это достаточно звездный игрок своего времени. Да не легенда, но в Зале Славы таких как он много.
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Обрадовича на них нет.
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Не особо понимаю чем джордж заслужил быть в зале славы.
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А чего сложного?

Какой хороший игрок бы не был, без тренера и команды, ему никогда ничего не добиться, хоть зал славы, хоть нет...
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Это так Лю расписался в том, что потерял раздевалку?
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...Интересно что бы сказал Г.Попович?
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