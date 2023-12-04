Главный тренер « » признался, что ему непросто руководить командой, за которую играют сразу четыре звездных игрока , , и .

«Довольно сложно говорить четырем будущим членам Зала славы играть иначе, когда они давно привыкли делать свое дело. Тренерам предстоит работать над этим весь сезон», – заявил Лю.

У Тайрона уточнили, оказалось ли это сложнее, чем ожидалось.

«Это очень сложно. Но я создан для этого. Мне нравится эта команда, нравится имеющийся у меня состав», – заявил Лю с легкой улыбкой.