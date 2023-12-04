Тайрон Лю: «Довольно сложно говорить четырем будущим членам Зала славы играть иначе»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что ему непросто руководить командой, за которую играют сразу четыре звездных игрока Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай Ленард и Пол Джордж.
«Довольно сложно говорить четырем будущим членам Зала славы играть иначе, когда они давно привыкли делать свое дело. Тренерам предстоит работать над этим весь сезон», – заявил Лю.
У Тайрона уточнили, оказалось ли это сложнее, чем ожидалось.
«Это очень сложно. Но я создан для этого. Мне нравится эта команда, нравится имеющийся у меня состав», – заявил Лю с легкой улыбкой.
Какой хороший игрок бы не был, без тренера и команды, ему никогда ничего не добиться, хоть зал славы, хоть нет...