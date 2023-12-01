Тревор Ариза о ночной жизни Хардена: «Чем он занимается в своей личной жизни – это его выбор. И никому не должно быть до этого дела»

Бывший игрок НБА Тревор Ариза стал гостем шоу 3-кратного победителя Супербоула Шэннона Шарпа.

Ариза встал на защиту бывшего партнера по команде , который зачастую подвергается критике за активную ночную жизнь.

«Люди не знают, что Джеймс «умирает» на тренировках. А после этого еще и делает кардио. Тренирует бросок еще до начала тренировки, а после матчей идет в тренажерный зал. Чем он занимается в своей личной жизни – это его выбор. И никому не должно быть до этого дела.

Думаю, некоторые человеческие пороки даже идут на пользу. И попытки изменить людей ни к чему не приведут.

Если наступит момент, когда Джеймс почувствует, что хочет что-то изменить, то это его дело. У каждого человека будет свое мнение по поводу абсолютно любой ситуации. Так что для нас, как для спортсменов, идея заключается в том, чтобы наплевать на мнение всех остальных», – объяснил Ариза.