Тревор Ариза о ночной жизни Хардена: «Чем он занимается в своей личной жизни – это его выбор. И никому не должно быть до этого дела»

Теги Клипперс Тревор Ариза НБА Джеймс Харден Баскетбол

Бывший игрок НБА Тревор Ариза стал гостем шоу 3-кратного победителя Супербоула Шэннона Шарпа.

Ариза встал на защиту бывшего партнера по команде Джеймса Хардена, который зачастую подвергается критике за активную ночную жизнь.

«Люди не знают, что Джеймс «умирает» на тренировках. А после этого еще и делает кардио. Тренирует бросок еще до начала тренировки, а после матчей идет в тренажерный зал. Чем он занимается в своей личной жизни – это его выбор. И никому не должно быть до этого дела.

Думаю, некоторые человеческие пороки даже идут на пользу. И попытки изменить людей ни к чему не приведут.

Если наступит момент, когда Джеймс почувствует, что хочет что-то изменить, то это его дело. У каждого человека будет свое мнение по поводу абсолютно любой ситуации. Так что для нас, как для спортсменов, идея заключается в том, чтобы наплевать на мнение всех остальных», – объяснил Ариза.

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4 комментария
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Шел 2023 год, а профессиональные спортсмены все еще не знают, что восстановление и здоровый сон такая же неотъемлемая часть тренировочного процесса.
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"Люди не знают, что Джеймс умирает на тренировках."

Видимо, от лишнего веса после ночных клубов
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