Джеймс Харден о взаимоотношениях с Мори: «Я смотрел на это как на брак. И вместо того чтобы поговорить, он просто меня игнорирует?»

Разыгрывающий « » высказался о своих отношениях с многолетним товарищем .

– Все эти годы я был рядом с вами и Дэрилом в «Хьюстоне», и скажу честно: для меня до сих пор дико, что ваши отношения закончились именно так. У вас, наверное, были самые уникальные отношения между игроком и фронт-офисом...

– Когда-либо.



– Да, возможно, за всю историю баскетбола.

– Да. Меня эта ситуация тоже шокировала. Я смотрел на это как на брак. Мы говорили о многих вещах. За кулисами происходит много всего, о чем общественности неизвестно. Но вместо того чтобы поговорить со мной: «Ладно, Джеймс, мы не хотим предлагать тебе это, но у нас есть вот это». И уже начинается диалог.

Но ты просто меня игнорируешь? Значит, ты не уважаешь меня так, как я думал. Зачем мне такие люди рядом? Общественность поливала грязью мое имя, но хорошие парни всегда побеждают.

– Можно предположить, что вы все еще не общались?

– Слишком много денег, слишком много уважения и слишком много доверия потеряно, чтобы даже дважды возвращаться к этому вопросу. Не о чем говорить. Не о чем, – сказал Харден.

Харден летом во время тура по Китаю публично заявил, что президент «Сиксерс» Дэрил Мори «лжец», добавив, что не будет выступать за организацию, частью которой тот является.

Сотрудничество Хардена и Мори началось в «Хьюстоне» в 2012 году. По желанию Хардена Мори в 2020 году обменял MVP-2018 в «Бруклин», а 15 месяцев спустя вновь воссоединился к многолетним товарищем в «Филадельфии».