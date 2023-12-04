Джеймс Харден: «Дэрил Мори пообещал мне максимальный контракт»

Разыгрывающий «Клипперс» в интервью The Athletic объяснил, почему принял решение покинуть «Филадельфию» в минувшее межсезонье.

– Когда вы решили, что с «Филадельфией» покончено, вы всегда хотели попасть в « » или были другие варианты? О чем вы думали?

– Я хотел попасть в ситуацию, когда организация сможет мне заплатить, а у меня будет возможность бороться за чемпионство. За последние несколько лет я пожертвовал столь многим – будь то своей игровой ролью или финансовой составляющей, – с чем на данный момент покончено. Просто хочу двигаться вперед и иметь возможность зарабатывать деньги и, конечно же, побеждать на самом высоком уровне.

– Итак, вы упомянули финансовую часть вопроса. Надеюсь, что вы сможете прояснить один аспект этой ситуации. «Сиксерс» действительно пообещали вам контракт?

– Да

– Максимальный?

– Да.

– Это сказал ?

– Да.

У нас с Дэрилом были очень хорошие отношения. Раньше через неделю или две после того, как проигрывали в плей-офф, мы пытались понять, как улучшить команду. И подобное обсуждение продолжалось уже на протяжении 10 лет, понимаете?

А в этом году с его стороны не было никакого диалога. И в этот момент я все понял: «Хорошо, я вижу, что происходит». Я очень сообразительный. И тогда решил: «Какой мой следующий шаг, и что я хочу сделать?» И осознал, что, в конце концов, это бизнес. И как он должен делать то, что лучше для его организации, так и я должен делать то, что лучше для меня и моей семьи. Все просто.

– Уточните, вам сказали, что вы получите «максималку» после того, как «урежетесь» в деньгах, чтобы они смогли подписать и...

– ...Де’Энтони Мелтона и .

– Но когда Дэрил сказал вам, что вы получите «максималку»?

– Ключевой момент был перед началом плей-офф (сезон-2022/23). Он общался с моим окружением, – пояснил Харден.

Источник в «Сиксерс» опроверг слова Хардена, добавляет журналист The Athletic Сэм Эмик.

Харден летом во время тура по Китаю публично заявил, что президент «Сиксерс» Дэрил Мори «лжец», добавив, что не будет выступать за организацию, частью которой тот является.

Сотрудничество Хардена и Мори началось в «Хьюстоне» в 2012 году. По желанию Хардена Мори в 2020 году обменял MVP-2018 в «Бруклин», а 15 месяцев спустя вновь воссоединился к многолетним товарищем в «Филадельфии».