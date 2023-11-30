Джеймс Харден о негативной реакции фанатов на его игру на старте сезона: «Впервые слышу. Живу в реальном мире, где контролирую то, что находится в моей власти»

Разыгрывающий «Клипперс» признался, что не следит за реакцией болельщиков на его игру.

«Впервые слышу [что фанаты негативно встретили его ограниченность в нападении на старте сезона]. Я не обращаю на это внимание.

Живу в реальном мире, где контролирую то, что находится в моей власти, сосредотачиваюсь на том, что входит в мои обязанности. И это все, на что я могу повлиять», – заявил Харден после победы над «Сакраменто» (131:117).

Харден завершил встречу с 26 очками, 6 передачами, 5 перехватами и 3 подборами (2 потери).

« » (8-9) поднялись на 10-е место Запада.