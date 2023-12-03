Джеймс Харден: «Игровое время Уэстбрука постоянно меняется, и это, возможно, его расстраивает. Каждому нужен близкий, который поддержит и скажет, что все будет хорошо»

Разыгрывающий «Клипперс» рассказал, как поддерживает своего многолетнего партнера по команде после неудачного старта сезона.

«Чтобы просто сохранял концентрацию. Это длинный сезон. Знаю, что это, возможно, расстраивает его, потому что его игровое время постоянно меняется. Но мы сейчас все пытаемся разобраться, как хотим играть в разных составах, у кого с кем лучше получается и тому подобное.

Ему грустно – это человеческая природа, мы все расстраиваемся. Все хотим опустить голову, и каждому нужен близкий, который поддержит и скажет, что все будет хорошо», – сказал Харден.