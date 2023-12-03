Джеймс Харден: «Игровое время Уэстбрука постоянно меняется, и это, возможно, его расстраивает. Каждому нужен близкий, который поддержит и скажет, что все будет хорошо»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден рассказал, как поддерживает своего многолетнего партнера по команде Расселла Уэстбрука после неудачного старта сезона.

«Чтобы просто сохранял концентрацию. Это длинный сезон. Знаю, что это, возможно, расстраивает его, потому что его игровое время постоянно меняется. Но мы сейчас все пытаемся разобраться, как хотим играть в разных составах, у кого с кем лучше получается и тому подобное.

Ему грустно – это человеческая природа, мы все расстраиваемся. Все хотим опустить голову, и каждому нужен близкий, который поддержит и скажет, что все будет хорошо», – сказал Харден.

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3 комментария
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Не грусти бро, айда в стрипуху))
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он всё ещё разыгрывающий Филы ;)) измените пожалуйста
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Хардена обратно в Филадельфию обменяли?
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