Эдриан Воджнаровски: «В данный момент спрос на Зака Лавина отсутствует»

Интерес команд к атакующему защитнику « » крайне ограничен, заявил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«В данный момент в НБА спрос на Зака Лавина отсутствует. <...>

С такой зарплатой и новым потолком зарплат вы спрашиваете себя: «Мы пытаемся его выменять, чтобы он стал нашим лучшим игроком? Нет. Вторым лучшим игроком? Нет. Если он будет нашим третьим лучшим игроком, хотим ли мы платить такие деньги?»

«Буллс» хотят получить активы взамен. И чтобы обмен состоялся, Лавину нужно доказать свою ценность на деле. Он должен выходить на паркет и вносить свой вклад в победу. Это, безусловно, то, что хотят видеть команды, рассматривающие возможность его обмена», – поделился Воджнаровски.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона 2-кратный участник Матча всех звезд набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.