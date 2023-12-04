Эдриан Воджнаровски: «В данный момент спрос на Зака Лавина отсутствует»

Теги Чикаго НБА Зак Лавин Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Интерес команд НБА к атакующему защитнику «Чикаго» Заку Лавину крайне ограничен, заявил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«В данный момент в НБА спрос на Зака Лавина отсутствует. <...>

С такой зарплатой и новым потолком зарплат вы спрашиваете себя: «Мы пытаемся его выменять, чтобы он стал нашим лучшим игроком? Нет. Вторым лучшим игроком? Нет. Если он будет нашим третьим лучшим игроком, хотим ли мы платить такие деньги?»

«Буллс» хотят получить активы взамен. И чтобы обмен состоялся, Лавину нужно доказать свою ценность на деле. Он должен выходить на паркет и вносить свой вклад в победу. Это, безусловно, то, что хотят видеть команды, рассматривающие возможность его обмена», – поделился Воджнаровски.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона 2-кратный участник Матча всех звезд набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Типичное противостояние Воуджа против Шамса. Один говорит нету интереса, другой - есть.
И ЛаВину ничего доказывать и показывать не надо. Он за последние 3-4 года отчетливо показал кем является. Все знают его способности и пределы как игрока.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Булз ещё пик придётся отдавать, чтобы его забрали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отсутствует не спрос, а предложение по цене, отвечающей спросу.
За пики и истекающий балласт, думаю, найдется не один клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий