Тревор Ариза о сравнении Бола Бола с Вембаньямой: «Я понимаю, почему Шак так считает»

Теги Шакил О′Нил Тревор Ариза Финикс Сан-Антонио НБА Бол Бол Виктор Вембаньяма Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Тревор Ариза считает имеющими право на существование сравнения центрового «Финикса» Бола Бола с 1-м номером драфта-2023 Виктором Вембаньямой.

«Я понимаю, почему Шак так считает, абсолютно, потому что Бо Бо невероятно талантлив, очень многое умеет.

Я не играл с ним за одну команду и не был в среде, которая могла бы дать ответ на вопрос, почему его не выпускают, но я вижу общее между двумя этими игроками. Мне нравилось то, что Бо Бо делал в прошлом сезоне в «Орландо».

Тот отрезок, когда ему давали играть – он выносил всех. Так что я понимаю такое сравнение», – заявил Ариза.

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6 комментариев
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Ответ гайка и болт
Это все тот же подкаст? Уже четвёртый день цитируют Аризу. Он туда жить переехал что ли? Или в баскетбольной среде не осталось новостей и каждое его предложение теперь достойно публикации отдельным постом?
работа такая - взял подкаст на 30 минут и создал новостной поток на неделю)
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У Бол Бола почти нулевое баскетбольное IQ. Пользы увы пока меньше, чем вреда. Сужу пока по предсезонке и редким минутам в официальных матчах.
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Очень жаль, что Бола всегда ограничивали в игровом времени(

Думаю, если бы ему давали хотя бы по 17-20 минут в среднем за сезон, научили его хоть немного разбираться в игровой книге тренера, то вышло что-нибудь толковое)

Но видимо так и закончит(
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Это все тот же подкаст? Уже четвёртый день цитируют Аризу. Он туда жить переехал что ли? Или в баскетбольной среде не осталось новостей и каждое его предложение теперь достойно публикации отдельным постом?
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Тоже не понимаю почему он совсем не выходит на площадку..
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Ответ Maxsut
У Бол Бола почти нулевое баскетбольное IQ. Пользы увы пока меньше, чем вреда. Сужу пока по предсезонке и редким минутам в официальных матчах.
Наверно, и от тренера зависит. С понимаем игры у Бола проблемы, но какой-нибудь тренер смог бы грамотно использовать его, направить на нужный путь.
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