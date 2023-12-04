Чемпион НБА в составе «Лейкерс» считает имеющими право на существование сравнения центрового « » с 1-м номером драфта-2023 .

«Я понимаю, почему Шак так считает, абсолютно, потому что Бо Бо невероятно талантлив, очень многое умеет.

Я не играл с ним за одну команду и не был в среде, которая могла бы дать ответ на вопрос, почему его не выпускают, но я вижу общее между двумя этими игроками. Мне нравилось то, что Бо Бо делал в прошлом сезоне в «Орландо».

Тот отрезок, когда ему давали играть – он выносил всех. Так что я понимаю такое сравнение», – заявил Ариза.