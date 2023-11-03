Вембаньяма набрал 39 очков в Fantasy НБА. Это личный рекорд новичка

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Sports.ru fantasy Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма обновил лучший результат по фэнтези-очкам.

Первый номер драфта-2023 в матче против «Финикса» набрал 38 очков, сделал 10 подборов, две передачи, два блокшота и перехват при трех фолах и двух потерях. «Сперс» выиграли матч со счетом 132:121.

Это принесло ему 39 очков в фэнтези-турнире НБА на Sports.ru – лучший результат француза в сезоне и карьере. Ранее он набирал максимум 20 фэнтези-очков (в победном матче с «Хьюстоном»).

Тяжелый форвард в составе у 24,1% фэнтези-менеджеров, он пятый по популярности игрок в лиге.

На второй игровой неделе у «Сан-Антонио» остался один матч – с «Торонто» вечером 5 ноября по московскому времени. Далее «Сперс» сыграют с «Индианой», «Нью-Йорком», «Миннесотой» и «Майами».

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