Кевин Дюрэнт: «Вембаньяма сильно отличается от всех, кто когда-либо играл»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт не считает уместными сравнения между собой и новичком «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой.
«Вембаньяма сам по себе, как игрок и как человек. Он сильно отличается от всех, кто когда-либо играл.
Когда он выпрыгивает и бросает, то у меня нет шансов быть близко к мячу. Я просто стараюсь максимально помешать ему, ведь ты либо сфолишь на нем, либо он забросит мяч в корзину. Это зависит от него, если промазал, то это его промах.
Он не такой, как все, он отличается. Высокий, атлетичный, подвижный, с броском, с умениями. Он очень хорош», – заявил Дюрэнт.
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Холмгрен 17.2 63/57/87, 7.3 подборов, 2.7 передач, 1.0 перехватов, 2.3 блок-шотов и 2.2 потерь