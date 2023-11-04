Кевин Дюрэнт: «Вембаньяма сильно отличается от всех, кто когда-либо играл»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Кевин Дюрэнт Виктор Вембаньяма Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт не считает уместными сравнения между собой и новичком «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой.

«Вембаньяма сам по себе, как игрок и как человек. Он сильно отличается от всех, кто когда-либо играл.

Когда он выпрыгивает и бросает, то у меня нет шансов быть близко к мячу. Я просто стараюсь максимально помешать ему, ведь ты либо сфолишь на нем, либо он забросит мяч в корзину. Это зависит от него, если промазал, то это его промах.

Он не такой, как все, он отличается. Высокий, атлетичный, подвижный, с броском, с умениями. Он очень хорош», – заявил Дюрэнт.

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1 комментарий

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Rick Sorkin
Вембаньяма 20.6 очков 50/32/73, 8 подборов, 1.6 передач, 1.2 перехвата, 2.2 блок-шотов и 4.2 потерь.
Холмгрен 17.2 63/57/87, 7.3 подборов, 2.7 передач, 1.0 перехватов, 2.3 блок-шотов и 2.2 потерь
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