Звездный форвард « » не считает уместными сравнения между собой и новичком « » .

«Вембаньяма сам по себе, как игрок и как человек. Он сильно отличается от всех, кто когда-либо играл.

Когда он выпрыгивает и бросает, то у меня нет шансов быть близко к мячу. Я просто стараюсь максимально помешать ему, ведь ты либо сфолишь на нем, либо он забросит мяч в корзину. Это зависит от него, если промазал, то это его промах.

Он не такой, как все, он отличается. Высокий, атлетичный, подвижный, с броском, с умениями. Он очень хорош», – заявил Дюрэнт.

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