Шакил О′Нил: «Ведете себя так, будто никогда раньше не видели такого парня, как Вембаньяма. Его зовут Бол Бол»

Теги Шакил О′Нил Финикс Сан-Антонио НБА Бол Бол Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил не понимает шумихи вокруг Виктора Вембаньямы и сравнивает новичка «Сан-Антонио» с Болом БоломФиникс»).

«Вы ведете себя так, будто никогда раньше не видели такого парня, как Виктор Вембаньяма. Да, вы его видели. Его зовут Бол Бол.

Можете кричать, что хотите. Я настаиваю на том, что сказал», – заявил Шак в программе  Inside the NBA.

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3 комментария

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Александр Спирин
Тут Шак прав.
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бернер тайлера 9ер9ена
Шак полностью прав. Ценность отдельно взятого игрока в этой лиге преувеличена, ведь "я тут-мы выигрываем" парней ну может с десяток наберется. Если из тебя захотят сделать звезду, сделают. Если не захотят, будешь болболом, такофолом и так далее по списку.

На самом деле удивиьедбно. Великий непробиваемый кор Бостона таймлорд Роберт Уильямс, выйдя из системы, выходит с банки изпод ЭЙТОНА. Почему так?
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LBJ236
выдал базу доктор О`Нил
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