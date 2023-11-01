Шакил О′Нил: «Ведете себя так, будто никогда раньше не видели такого парня, как Вембаньяма. Его зовут Бол Бол»

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил не понимает шумихи вокруг и сравнивает новичка « » с (« »).

«Вы ведете себя так, будто никогда раньше не видели такого парня, как Виктор Вембаньяма. Да, вы его видели. Его зовут Бол Бол.

Можете кричать, что хотите. Я настаиваю на том, что сказал», – заявил Шак в программе Inside the NBA.

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