Шакил О′Нил: «Ведете себя так, будто никогда раньше не видели такого парня, как Вембаньяма. Его зовут Бол Бол»
Легенда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил не понимает шумихи вокруг Виктора Вембаньямы и сравнивает новичка «Сан-Антонио» с Болом Болом («Финикс»).
«Вы ведете себя так, будто никогда раньше не видели такого парня, как Виктор Вембаньяма. Да, вы его видели. Его зовут Бол Бол.
Можете кричать, что хотите. Я настаиваю на том, что сказал», – заявил Шак в программе Inside the NBA.
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На самом деле удивиьедбно. Великий непробиваемый кор Бостона таймлорд Роберт Уильямс, выйдя из системы, выходит с банки изпод ЭЙТОНА. Почему так?